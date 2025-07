Découvrez le chant du tambour Vendœuvres

Venez expérimenter les bienfaits du Voyage au Tambour en plein cœur de la Brenne. Détente, connexion à soi par le corps et les ressentis … Une nouvelle expérience à vivre ou revivre pour s’offrir un temps pour soi. .

Clairière st Sulpice Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 37 19 09

English :

Come and experience the benefits of the Voyage au Tambour around the fire in the heart of the Brenne.

German :

Erleben Sie die wohltuende Wirkung der Voyage au Tambour am Lagerfeuer im Herzen der Brenne.

Italiano :

Venite a sperimentare i benefici del Voyage au Tambour intorno al fuoco nel cuore della Brenne.

Espanol :

Venga y experimente los beneficios del Voyage au Tambour alrededor del fuego en el corazón de la Brenne.

