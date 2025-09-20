Découvrez le chantier de restauration et de transformation d’une chapelle du XIXe siècle Chapelle de Cervisy Stenay

Découvrez le chantier de restauration et de transformation d’une chapelle du XIXe siècle Chapelle de Cervisy Stenay samedi 20 septembre 2025.

Découvrez le chantier de restauration et de transformation d’une chapelle du XIXe siècle 20 et 21 septembre Chapelle de Cervisy Meuse

Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le chantier de restauration de la chapelle Saint-Joseph de Cervisy et son projet de transformation en chambres d’hôtes et salle de réception, mené par son propriétaire, Fabrice Léonet. Un chantier exceptionnel ! Les visites débutent en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Chapelle de Cervisy 25bis Route nationale, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est 06 48 37 86 37 Fin 2019, l’évêché décide de vendre la chapelle Saint-Joseph du Faubourg de Cervisy, datant de 1882 et alors en piteux état. La statuaire est transférée à l’église Saint-Grégoire de Stenay.

Fabrice Léonet, investisseur vosgien, acquiert l’édifice et lance un vaste chantier de restauration pour redonner vie à ce bâtiment de 240 m². Il prévoit d’y aménager des hébergements insolites et un espace de réception. Pour mener à bien ce projet, il choisit des matériaux nobles et respectueux de l’environnement et collabore exclusivement avec des entreprises locales.

Découvrez le chantier de restauration de la chapelle Saint-Joseph de Cervisy et son projet de transformation en chambres d’hôtes et salle de réception, mené par son propriétaire, Fabrice Léonet. Un !…

© A. Collard