Découvrez le Château de Montaigu Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy

Découvrez le Château de Montaigu 20 et 21 septembre Château de Montaigu Meurthe-et-Moselle

Nombres de personnes : 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00+ – 2025-09-20T10:30:00+

Fin : 2025-09-21T16:15:00+ – 2025-09-21T16:30:00+

Pénétrez dans ce château du XVIIIᵉ siècle, demeure de prestige des Salin, et faites connaissance avec le dernier maître des lieux. Un parcours commenté du rez-de-chaussée vous invite à une plongée intime dans cette Maison des Illustres, où la passion pour les arts décoratifs de ses derniers propriétaires se retrouve dans chacune des pièces.

Château de Montaigu 167 Rue Lucien Galtier, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, France Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383152770 https://www.chateaudemontaigu.eu Autour d’une chapelle construite en 1625 et qui lui a donné son nom, le château a été élevé en 1757-1758 par Bon Prévost, receveur général des fermes de Lorraine. A partir de 1765, ajout d’un important ensemble de dépendances : orangerie, écuries, pigeonnier et ferme. Le château changea plusieurs fois de propriétaire avant d’être acquis par le marquis de Vaugirard qui, vers 1869, y entreprit d’importants travaux avec l’architecte Jasson (transformation de la demeure en véritable château, doublement du volume des écuries par l’adjonction de boxes). Un violent incendie le ravagea en 1921, peu après son acquisition par Édouard Salin, maître de forge et archéologue, qui en fut le restaurateur. Il a été légué à la ville de Nancy en 1975. Le parc, fortement amoindri lors de la création de la ligne de chemin de fer de Nancy à Strasbourg (qui a nécessité le déplacement de la chapelle à son emplacement actuel) , est orné de groupes sculptés et de vases. Bus : – ligne 2 direction Laneuveville, arrêt « Château de Montaigu », – ligne 21 direction Fléville, arrêt « Musée de l’Histoire du fer ».

© Régine Datin