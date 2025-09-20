Découvrez le château de Saint-Beauzely et son musée Château de Saint-Beauzely Saint-Beauzély

Visite du musée et boutique de producteurs et artisans locaux.

Tarifs : 6 euros (adultes), 3 euros pour les enfants à partir de 5 ans, les étudiants et bénéficiaires du RSA. « Tarif libre, conscient et nécessaire » pour les habitants du villages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouvert en mai 1991, le musée présente aujourd’hui dans le château de Saint-Beauzély une collection de plus de 3000 objets patiemment rassemblés et rénovés par les bénévoles de l’association.

Notre musée est associé au musée du Rouergue et fait découvrir aux visiteurs, petits et grands, les activités traditionnelles, l’artisanat et la vie de nos aïeuls dans la vallée de la Muse.

Découvrez le musée

Exposés dans huit salles du château, vous pourrez :

– Admirer le travail du grès par les maçons carriers tailleurs de pierres de Saint Beauzély, (spécificité de la vallée de la Muse), qui ont construit les remparts des cités templières du Larzac, l’église et le château de Salles-Curan et bien d’autres monuments régionaux.

– Connaître les us et coutumes de la vie rurale au rythme des saisons.

– Comprendre le bonheur simple de personnes ingénieuses cherchant sans cesse à améliorer la technique, le geste, l’outil de travail, bref à faire progresser le niveau de vie de sa famille et de son village…

– Vous souvenir d’un temps, pas si lointain, où noir et gris était les couleurs dominantes des salles de classe et ou chaque élève devait apporter sa bûche pour chauffer l’école.

Château de Saint-Beauzely 95 rue de la Madeleine 12620 Saint-Beauzély Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie 06 40 87 32 82

© Céine Guelton Thomasset