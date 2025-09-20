Découvrez le château de Vendeuvre à travers les siècles Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse

Visite de la partie médiévale toutes les 30 minutes, par groupes de 10 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le château de Vendeuvre-sur-Barse, niché à la source de la Barse. Témoignant d’une histoire riche, il conserve des éléments remarquables datant des XIIᵉ et XVIIᵉ siècles et appartient aujourd’hui au Département et à la Commune.

Des animations pour les enfants seront disponibles sur place.

Château de Vendeuvre-sur-Barse Rue du Chapon, 10140 Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 10140 0 Aube Grand Est 06 79 66 91 39 Construit sur les sources de la Barse, les premières pierres du château de Vendeuvre-sur-Barse ont été posées au XIIᵉ siècle. De son aspect originel, le bâtiment ne conserve que quelques traces, puisque son architecture a connu de nombreuses modifications au fil des siècles, jusqu’au XIXᵉ siècle, où Guillaume Gabriel Pavée de Vendeuvre le réaménage et lui donne son aspect actuel.

De nombreuses personnes illustres y ont séjourné, telles que la famille des Luxembourg, des gouverneurs de Champagne, ou même Louis XIII.

Le château est classé aux Monuments historiques depuis 1981. Parking à proximité.

