Découvrez le Château Pontus de Tyard, Château Pontus de Tyard, Bissy-sur-Fley

Informations pratiques

Découvrez le Château Pontus de Tyard 19 et 20 septembre Château Pontus de Tyard Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez decouvrir le Château Pontus de Tyard humaniste du 16e siècle ;

Vous pourriez profiter d’une exposition, de visites guidées, de balade dans le verger et les vignes conservatoire ainsi qu’une découverte des vins et pour les artistes les tables à dessin.

Château Pontus de Tyard Rue du Château, 71460 Bissy-sur Fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Parking sur place.

Venez decouvrir le chateau de PONTUS DE TYARD humaniste du 16e siécle ;

© Château Pontus de Tyard