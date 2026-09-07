Découvrez le Château Pontus de Tyard, Château Pontus de Tyard, Bissy-sur-Fley
samedi 19 septembre 2026 · Château Pontus de Tyard · Bissy-sur-Fley
Informations pratiques
Découvrez le Château Pontus de Tyard 19 et 20 septembre Château Pontus de Tyard Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Venez decouvrir le Château Pontus de Tyard humaniste du 16e siècle ;
Vous pourriez profiter d’une exposition, de visites guidées, de balade dans le verger et les vignes conservatoire ainsi qu’une découverte des vins et pour les artistes les tables à dessin.
Château Pontus de Tyard Rue du Château, 71460 Bissy-sur Fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Parking sur place.
Venez decouvrir le chateau de PONTUS DE TYARD humaniste du 16e siécle ;
© Château Pontus de Tyard