Découvrez le chœur roman d’une église Église Saint-Pierre Clermont-Dessous

Au bord du coteau, l’église de Saint-Pierre est remarquable par son architecture sobre et massive.

Protégé par un vaste porche, vous entrez dans l’édifice par le portail sud et découvrez la sobriété de la nef centrale, sans la moindre trace de sculpture. De retour à l’extérieur, jetez un œil sur le clocher quadrangulaire, puis attardez-vous dans le petit cimetière installé autour du chevet pour admirer le paysage de la vallée de la Garonne.

Église Saint-Pierre Puymasson, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Église implantée sur le rebord d’un coteau dominant la vallée de la Garonne. Le chœur est roman. L’église Saint-Pierre date des XIIe et XIVe siècles. Elle présente une voûte en berceau plein-cintre de briques.

