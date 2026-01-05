DÉCOUVREZ LE CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE SCOM MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS Toulouse

DÉCOUVREZ LE CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE SCOM

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

La Médiathèque José Cabanis a le plaisir d’accueillir la Compagnie SCoM pour une journée riche en cirque !

Découvrez leur univers à travers deux spectacles

– TRAIT(s) à 11h mise en scène d’une circassienne à la roue Cyr

– Circassienne à 16h30 Sur un plateau en tri-frontal, une circassienne, un musicien et une illustratrice donnent corps au livre.

Cette journée est également l’occasion de voir l’aboutissement de la résidence de création de Coline Garcia, directrice artistique de la Compagnie SCoM, et de l’illustratrice Priscille Depinay à travers l’exposition de plusieurs dessins réalisés entre les 23 et 27 mars 2026, en vue de la réalisation d’un nouveau livre jeunesse. Un atelier est également proposé pour les enfants à 10h avec l’illustratrice Priscille Depinay (sur inscription, jauge limitée), en écho à cette résidence de création.

Retrouvez le programme complet sur le site internet des Bibliothèques de Toulouse. .

The Médiathèque José Cabanis is delighted to welcome Compagnie SCoM for a day full of circus fun!

