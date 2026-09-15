Découvrez le Corentin Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Découvrez le Corentin
Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Construit en 1991 selon les techniques ancestrales, Le Corentin est la réplique à l’identique d’un lougre de 1840. Les membres de l’association « le lougre de l’Odet » vous accueillent tout le week-end pour vous faire découvrir ce Bateau d’Intérêt Patrimonial.
Visites à quai, le samedi de 10h à 15h, entrée libre
À 15h30 et 17h30 : deux visites du port et de la baie. Inscription obligatoire
RDV au ponton du quai d’Aiguillon – Devant l’Office de Tourisme .
Quai d’Aiguillon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 53 20 00
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English :
L’événement Découvrez le Corentin Concarneau a été mis à jour le 2026-09-07 par OTC CCA
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