Informations pratiques

Concarneau

Découvrez le Corentin

Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Construit en 1991 selon les techniques ancestrales, Le Corentin est la réplique à l’identique d’un lougre de 1840. Les membres de l’association « le lougre de l’Odet » vous accueillent tout le week-end pour vous faire découvrir ce Bateau d’Intérêt Patrimonial.

Visites à quai, le samedi de 10h à 15h, entrée libre

À 15h30 et 17h30 : deux visites du port et de la baie. Inscription obligatoire

RDV au ponton du quai d’Aiguillon – Devant l’Office de Tourisme .

Quai d’Aiguillon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 53 20 00

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English :

L’événement Découvrez le Corentin Concarneau a été mis à jour le 2026-09-07 par OTC CCA