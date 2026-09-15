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AGENDA · Concarneau

Découvrez le Corentin Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Quai d'Aiguillon
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Découvrez le Corentin

Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Construit en 1991 selon les techniques ancestrales, Le Corentin est la réplique à l’identique d’un lougre de 1840. Les membres de l’association « le lougre de l’Odet » vous accueillent tout le week-end pour vous faire découvrir ce Bateau d’Intérêt Patrimonial.

Visites à quai, le samedi de 10h à 15h, entrée libre

À 15h30 et 17h30 : deux visites du port et de la baie. Inscription obligatoire
RDV au ponton du quai d’Aiguillon – Devant l’Office de Tourisme   .

Quai d’Aiguillon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 53 20 00 

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English :

L’événement Découvrez le Corentin Concarneau a été mis à jour le 2026-09-07 par OTC CCA

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