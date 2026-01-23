Découvrez le cosmos à travers le jeu vidéo CHRS relais des carrières Paris

Voyagera-t-on un jour à travers les étoiles ? Y a t-il de la vie dans l’univers ? C’est quoi un trou noir ? Venez poser toutes vos questions sur le cosmos tout en essayant de survivre au jeu vidéo « Out There » ! Au fil de votre aventure cosmique, vous ferez face aux multiples problèmes posés par l’exploration humaine de l’espace, et vous serez guidé.es à travers les astres par Sébastien Carassou, docteur en astrophysique et vidéaste sur la chaîne Youtube « le Sense of Wonder ». Alors, paré.e pour l’embarquement ? Rendez-vous avec les résidents du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Relais des Carrières pour le décollage.

Envie d’avoir des étoiles plein les yeux ? Devenez spationaute le temps d’une partie de jeu vidéo participative pilotée par un astrophysicien !

Le mercredi 01 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Inscriptions ados et adultes auprès de l’équipe de la bibliothèque Italie à partir du 11 mars

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

CHRS relais des carrières 71 rue du château des rentiers 75013 Paris



