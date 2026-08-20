Découvrez le devenir de notre patrimoine à la Grande Maison, Grande Maison, Contamine-sur-Arve

Informations pratiques

Découvrez le devenir de notre patrimoine à la Grande Maison Dimanche 20 septembre, 10h00 Grande Maison Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez la Grande Maison lors d’une visite guidée entre chapelle du XVIIᵉ siècle, fresques et espaces souterrains. Une séance de dédicaces avec l’autrice Béatrice Reinwalt complète la découverte.

Partez à la découverte d’un site chargé d’histoire et explorez les différentes facettes de son patrimoine. La visite vous entraîne dans la chapelle du XVIIᵉ siècle et dévoile ses fresques, avant de rejoindre les espaces souterrains de la Grande Maison, où se trouvent une source et différents vestiges.

La découverte se prolonge autour du patrimoine agricole avec Béatrice Reinwalt, autrice du livre 80 ans d’histoires agricoles, à l’occasion d’une séance de dédicaces.

Un rafraîchissement et un moment de convivialité accompagnent également cette rencontre autour du patrimoine local.

Grande Maison 116 Rte de la Mairie, 74130 Contamine-sur-Arve Contamine-sur-Arve 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Explorez la Grande Maison lors d’une visite guidée entre chapelle du XVIIᵉ siècle, fresques et espaces souterrains. Une séance de dédicaces avec l’autrice Béatrice Reinwalt complète la découverte.

©Mairie de Contamine-sur-arve