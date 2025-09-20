Découvrez le fonctionnement d’un four de l’âge du fer ! Cabrerets

Découvrez le fonctionnement d’un four de l’âge du fer ! Cabrerets samedi 20 septembre 2025.

Découvrez le fonctionnement d’un four de l’âge du fer !

Lieu-dit Pech Merle Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Reconstitution d’un bas-fourneau de l’Âge du Fer pour la réduction de minerai de fer.

Après avoir bâti la structure en argile, paille et bois en avril dernier, il s’agit d’allumer le four, de le monter en température (1 200 degrés) pour permettre la transformation du minerai de fer.

Reconstitution d’un bas-fourneau de l’Âge du Fer pour la réduction de minerai de fer.

Après avoir bâti la structure en argile, paille et bois en avril dernier, il s’agit d’allumer le four, de le monter en température (1 200 degrés) pour permettre la transformation du minerai de fer. .

Lieu-dit Pech Merle Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 23 33

English :

Reconstruction of an Iron Age blast furnace for the reduction of iron ore.

After building the structure out of clay, straw and wood last April, the next step is to light the furnace and bring it up to temperature (1,200 degrees) to transform the iron ore.

German :

Rekonstruktion eines eisenzeitlichen Niederofens zur Reduktion von Eisenerz.

Nachdem die Struktur aus Lehm, Stroh und Holz im April letzten Jahres errichtet wurde, geht es nun darum, den Ofen anzuheizen und auf eine Temperatur von 1200 Grad zu bringen, damit das Eisenerz verarbeitet werden kann.

Italiano :

Ricostruzione di un altoforno dell’Età del Ferro utilizzato per ridurre il minerale di ferro.

Dopo aver costruito la struttura con argilla, paglia e legno lo scorso aprile, il passo successivo è stato quello di accendere il forno e riscaldarlo fino a una temperatura di 1.200 gradi per trasformare il minerale di ferro.

Espanol :

Reconstrucción de un alto horno de la Edad de Hierro utilizado para reducir el mineral de hierro.

Tras construir la estructura con arcilla, paja y madera el pasado mes de abril, el siguiente paso es encender el horno y calentarlo hasta alcanzar una temperatura de 1.200 grados para poder transformar el mineral de hierro.

L’événement Découvrez le fonctionnement d’un four de l’âge du fer ! Cabrerets a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Cahors Vallée du Lot