Découvrez le fonctionnement d’un four de l’âge du fer ! Centre de Préhistoire du Pech Cabrerets

Gratuit.

Démonstration de réduction de minerai de fer — Bas fourneau de l’âge du Fer

Assistez à une expérimentation archéologique fascinante : la réduction du minerai de fer dans un bas fourneau en briques d’argile, construit en mai.

Tout au long de la journée :

Allumage du four,

Montée et maintien de la température pendant plusieurs heures,

Observation de la formation d’un massiot de fer,

En fin de journée : ouverture du four et découverte du résultat.

Un événement unique organisé par l’association Préhistoire du Sud-Ouest, avec l’accompagnement de Philippe Andrieux, archéologue et expérimentateur.

Centre de Préhistoire du Pech Pech Merle, 46330 Cabrerets, France Cabrerets 46330 Lot Occitanie 0565312333 https://www.pechmerle.com Le Musée Amédée Lemozi est le seul musée ouvert au public qui présente des collections d’archéologie préhistorique provenant de fouilles effectuées dans le Quercy.

Quelques domaines forts de cette exposition:

– présentations pédagogiques: fabrication de harpons et pointes de sagaies magdaléniens à partir de bois de renne; fabrication d’aiguilles à coudre magdaléniennes en os; reconstitution d’un dolmen en cours de fouille (sépulture collective du Néolithique) ;

– art sur objets de pierre ou d’os (art mobilier) du paléolithique supérieur ;

– harpons magdaléniens ;

– lames de poignards cérémoniels des dolmens du néolithique Accès depuis l’A20 : la sortie la plus proche est l’accès n°57 (Cahors nord), suivre ensuite le fléchage « Grotte du Pech Merle » ou « Saint-Cirq-Lapopie »

© Philippe Andrieux