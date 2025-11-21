Découvrez le GEIQ INDUSTRIE : Votre Passerelle Vers l’Emploi et la Qualification ! Agence LANGON Langon

Découvrez le GEIQ INDUSTRIE : Votre Passerelle Vers l’Emploi et la Qualification ! Vendredi 21 novembre, 13h00 Agence LANGON Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T13:00:00+01:00 – 2025-11-21T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T13:00:00+01:00 – 2025-11-21T14:30:00+01:00

Participez à notre réunion d’information pour tout savoir sur le GEIQ INDUSTRIE ! Cet événement, organisé dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, est ouvert à tous et vise à faire connaître les opportunités offertes par le GEIQ INDUSTRIE. Vous découvrirez comment ce Groupement d’Employeurs par l’Insertion et la Qualification collabore avec de nombreux employeurs pour proposer des contrats professionnels. En participant, vous obtiendrez des informations précieuses sur les parcours de qualific

Agence LANGON 33210 Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/527002 »}]

Participez à notre réunion d’information pour tout savoir sur le GEIQ INDUSTRIE ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution