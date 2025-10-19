Découvrez le Guindy, entre Tréguier et Plouguiel (en anglais) Saint-François Plouguiel

Saint-François Aire de Saint François Plouguiel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 12:30:00

2025-10-19

Venez explorer en anglais ! Entre Tréguier et Plouguiel découvrez l’histoire du Guindy, sa flore et sa faune. En remontant le temps à pied à travers rivière et sous-bois, Christine vous invite à ralentir, ouvrir vos sens et vivre l’instant présent.   .

Saint-François Aire de Saint François Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13 

