Découvrez le Guindy, entre Tréguier et Plouguiel (en anglais) Saint-François Plouguiel
Découvrez le Guindy, entre Tréguier et Plouguiel (en anglais) Saint-François Plouguiel dimanche 19 octobre 2025.
Découvrez le Guindy, entre Tréguier et Plouguiel (en anglais)
Saint-François Aire de Saint François Plouguiel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 12:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez explorer en anglais ! Entre Tréguier et Plouguiel découvrez l’histoire du Guindy, sa flore et sa faune. En remontant le temps à pied à travers rivière et sous-bois, Christine vous invite à ralentir, ouvrir vos sens et vivre l’instant présent. .
Saint-François Aire de Saint François Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Découvrez le Guindy, entre Tréguier et Plouguiel (en anglais) Plouguiel a été mis à jour le 2025-10-06 par SITARMOR