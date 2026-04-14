Découvrez le Jardin de Serge, Le Jardin de Serge : 1 rue du Croc 49430 Les Rairies, Les Rairies

Découvrez le Jardin de Serge 5 – 7 juin Le Jardin de Serge : 1 rue du Croc 49430 Les Rairies Maine-et-Loire

Participation de 2€ par adulte. Visite commentée de1h30 à 2h ou libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Espace ensoleillé accueillant la roseraie. Derrière les murets typiques des Rairies, pivoines et vignes de table.

Coin potager, largement paillé puis verger.

Haie de figuiers avant de déambuler au milieu des conifères, arbres de collection, arbustes, fougères, magnolia et autres vivaces.

Attention aux orchidées sauvages qui se multiplient librement dans les massifs ou les allées enherbées.

Tout un univers de biodiversité !

Le Jardin de Serge : 1 rue du Croc 49430 Les Rairies 01, rue du croc 49430 les rairies Les Rairies 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0767806427 Pour flâner librement ou accompagné dans un espace de biodiversité complète avec une belle collection d’arbres, de rosiers, arbustes et vivaces. parking intérieur pouvant contenir 10 voitures puis devant l’ancienne Briqueterie du Croc.

Espace ensoleillé accueillant la roseraie. Derrière les murets typiques des Rairies, pivoines et vignes de table.

©lejardindeserge