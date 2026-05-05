Découvrez le jardin et peignez en plein air, Villa Vaccari Giacon, Secula

Découvrez le jardin et peignez en plein air Samedi 6 juin, 14h00 Villa Vaccari Giacon Vicenza

10 à 15 personnes par atelier peinture. Activité annulée en cas de mauvais temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Voulez-vous vivre un moment créatif en plein air? Avec la collaboration de l’association « Civiltà del Verde » de Vicence, nous vous invitons à découvrir la beauté du jardin et à vous laisser inspirer par ses couleurs, ses parfums et ses sons… pinceau sur la main!

Que vous soyez novice ou expert, ce sera l’occasion de se détendre, d’observer la nature et de la transformer en art.

Emportez ce dont vous avez besoin et l’envie de créer en plein air de 14h à 18h.

En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

Villa Vaccari Giacon via Colderuga 2a Longare (VI) Secula 36023 Vicenza Veneto 3384432698 [{« type »: « email », « value »: « giacon.vaccari@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 3384432698 »}] Construite en 1885, cette maison de style chalet suisse s’intègre harmonieusement à la pente, aménagée sur plusieurs niveaux. Le parc abrite des espèces d’arbres remarquables, parmi lesquelles des cèdres de l’Himalaya (Cedrus deodara), des thuyas, des cyprès, des pins pignons, des chênes, des charmes, ainsi que des bambous. Les différents parcours du jardin sont reliés par des escaliers en pierre locale.

Côté végétaux fleuris, on y trouve des glycines, des iris, des hortensias, des weigélias, des pivoines et des lauriers-roses (oléandres), tandis que des plantes aromatiques complètent cette diversité botanique. Bus n°8 du centre de Vicence, piste cyclable, parking pour motos et vélos à l’entrée sur la Riviera Berica.

Voulez-vous vivre un moment créatif en plein air? Venez découvrir la beauté du jardin et laissez-vous inspirer par ses couleurs, parfums et sons… pinceau à la main !

©Achille Vaccari