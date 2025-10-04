Découvrez le Labo du Rézo, le petit fablab qui a tout d’un grand ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Lors de notre « café numérique », venez découvrir le Labo du Rézo, un petit fablab qui n’a rien à envier aux plus grands. Véritable atelier collaboratif dédié à la fabrication numérique, ce lieu regorge de machines et d’outils (imprimantes 3D, brodeuse numérique, imprimante résine…) accessibles à tous ceux qui souhaitent créer, réparer, prototyper ou simplement expérimenter.

Au programme : présentation du lieu, démonstrations, échanges avec l’équipe du Labo, une invitation à explorer un univers où la créativité et l’entraide se rencontrent, et où chacun peut devenir acteur de ses idées, même sans connaissances techniques préalables.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

