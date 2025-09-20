Découvrez le Lion de Belfort Lion de Belfort Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Lion de Belfort, l’œuvre majeure de Frédéric-Auguste Bartholdi avec la Statue de la Liberté, a été conçu suite à la résistance héroïque des Belfortains lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. La municipalité, qui souhaitait rendre hommage aux victimes du siège, retint le projet d’Auguste Bartholdi, un lion symbolisant la résistance et le courage des défenseurs.

Le chantier de construction du Lion s’ouvrit en 1875. La colossale figure animalière fut achevée en 1880. Constitué de blocs de grès taillés, sculptés et jointoyés au mortier de ciment, le Lion mesure 11 mètres de hauteur et 22 mètres de long. Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© Ville de Belfort