Découvrez le mariage inédit d’une œuvre et d’un champagne ! FRAC Champagne-Ardennes Reims

Découvrez le mariage inédit d’une œuvre et d’un champagne ! Samedi 20 septembre, 18h00 FRAC Champagne-Ardennes Marne

Tarif unique : 7 €

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Et si on trinquait ?

Au FRAC, les œuvres et les champagnes s’assemblent pour le plaisir des yeux et des papilles ! Découvrez le mariage inédit entre œuvres et champagne lors d’une visite commentée de l’exposition » Trajectoires que je suis » …, suivie d’une dégustation imaginée par la vigneronne Mélanie Tarlant.

Entre œuvres et champagne, art et viniculture se rencontrent pour une expérience multisensorielle et conviviale.

FRAC Champagne-Ardennes 1 place Museux, 51100 Reims, France Reims 51100 Marne Grand Est Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d'art contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l'art contemporain. À l'instar des autres FRAC, il a pour vocation la constitution et la diffusion d'une collection d'œuvres d'art contemporain, la programmation et la réalisation d'expositions temporaires, l'édition, et l'organisation d'actions de sensibilisation à l'art contemporain pour le public le plus large possible. La collection du Frac Champagne-Ardenne est composée de près de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, son, installation…) et témoignent des développements artistiques les plus novateurs, des années 1960 à nos jours. Parmi les artistes représentés, nombreux sont ceux qui sont aujourd'hui considérés comme de grandes figures historiques de l'art.

© Vincent Van den Hende