Découvrez le Mémorial Charles de Gaulle et la Boisserie, Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises

Informations pratiques

« De Gaulle en briques » 19 et 20 septembre Mémorial Charles de Gaulle Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le Mémorial Charles de Gaulle et la Boisserie, demeure familiale du Général de Gaulle, situés à Colombey-les-Deux-Églises, vous ouvrent leurs portes.

Le Conseil départemental de la Haute-Marne propose une exposition temporaire inédite qui s’installe au Mémorial Charles de Gaulle à partir du 19 septembre 2026 : « De Gaulle en briques ». Création originale en partenariat avec l’agence Epicure Studio – Histoire en briques, cette nouvelle exposition retrace les moments forts de la vie de Charles de Gaulle sous un œil nouveau et moderne, mêlant pédagogie et originalité.

La Boisserie propose des visites guidées aux horaires suivants :

– 10h30 et 11h30

– 14h30, 15h30 et 17h

Ces visites guidées durent environ 30 minutes, sous condition de vous munir d’un billet d’entrée. Il n’est pas nécessaire de réserver et les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

Tarifs du Mémorial :

– Tarif unique : 6€

– enfants de moins de 6 ans : gratuit

Tarifs de la Boisserie :

– etudiants : 4€

– à partir de 18 ans : 5€

– pour les moins de 18 ans : gratuit

Tarif visite couplée Mémorial et Boisserie :10€

*Tarifs réservés uniquement aux individuels

Mémorial Charles de Gaulle 1 rue du Mémorial Charles de Gaulle, 52330 Colombey-les-Deux-Eglises Colombey-les-Deux-Églises 52330 Colombey-les-Deux-Églises Haute-Marne Grand Est 03 25 30 90 80 http://www.memorial-charlesdegaulle.fr Le Centre d’interprétation historique retrace le XXe siècle, au travers d’une scénographie d’exception centrée sur de grands épisodes de la vie du général de Gaulle.

Lieu d’histoire vivante, le Mémorial Charles de Gaulle est riche d’une grande variété de supports imaginés par les scénographes de Nausicaá, Christian Le Conte et Geneviève Noirot : décors, films sur écrans géants, bornes multimédias, créations sonores, commentaires écrits, dioramas, archives sonores et audiovisuelles.

À la pointe de la technologie, il s’adresse à tous.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le Mémorial Charles de Gaulle et la Boisserie, demeure familiale du Général de Gaulle, situés à vous ouvrent leurs à…

© Mémorial Charles de Gaulle