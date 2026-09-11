Découvrez le métier de restauratrice d’œuvres d’art, Ancienne école Malraux, Courbevoie
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne école Malraux · Courbevoie
Informations pratiques
Découvrez le métier de restauratrice d’œuvres d’art Dimanche 20 septembre, 11h00 Ancienne école Malraux Hauts-de-Seine
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Saviez-vous que les tableaux monumentaux de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Courbevoie sont, en ce moment-même, en cours de restauration ? Venez rencontrer Charlotte Despagne, restauratrice d’œuvres d’art spécialisée en peinture, qui vous présentera les interventions qu’elle conduit sur ces tableaux. Quels actes de restauration, quels produits, quels choix d’intervention, pour remettre ces derniers en état, tout en s’assurant que chaque action soit réversible, dans le respect de la déontologie de son très beau métier.
Ancienne école Malraux 11 rue Louis Blanc – 92 400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]
Atelier
© Mairie de Courbevoie
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