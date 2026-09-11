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Découvrez le métier de restauratrice d’œuvres d’art, Ancienne école Malraux, Courbevoie

dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne école Malraux · Courbevoie

Découvrez le métier de restauratrice d’œuvres d’art, Ancienne école Malraux, Courbevoie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne école Malraux
Adresse
11 rue Louis Blanc - 92 400 Courbevoie
Ville
92400 Courbevoie
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Gratuit, sur réservation

Découvrez le métier de restauratrice d’œuvres d’art Dimanche 20 septembre, 11h00 Ancienne école Malraux Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Saviez-vous que les tableaux monumentaux de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Courbevoie sont, en ce moment-même, en cours de restauration ? Venez rencontrer Charlotte Despagne, restauratrice d’œuvres d’art spécialisée en peinture, qui vous présentera les interventions qu’elle conduit sur ces tableaux. Quels actes de restauration, quels produits, quels choix d’intervention, pour remettre ces derniers en état, tout en s’assurant que chaque action soit réversible, dans le respect de la déontologie de son très beau métier.

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Atelier

© Mairie de Courbevoie

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