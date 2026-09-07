Découvrez le métier de tonnelier artisanal, Manufacture tonnelière La Grange, Murlin

Informations pratiques

Découvrez le métier de tonnelier artisanal Dimanche 20 septembre, 11h00 Manufacture tonnelière La Grange Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les tonneliers de la manufacture tonnelière La Grange présenteront avec passion leur métier et les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un fût de chêne : façonnage des douelles (dolage, jointage, etc.), mise en rose, cintrage et chauffe sur brasero, fonçage, cerclage.

Découvrez les gestes et les savoir-faire séculaires de ces artisans tonneliers d’exception dont les créations sont façonnées et cerclées à la main à partir des merrains de chêne les plus fins. Tel un écrin « cousu main », chaque fût est ainsi prêt à élever les vins des plus grands terroirs.

Manufacture tonnelière La Grange 13 route des Bertranges 58700 Murlin Murlin 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.instagram.com/lagrangetonnellerie/ C’est niché au cœur des prestigieuses futaies ni­vernaises peuplées de chênes bicentenaires que l’atelier La Grange exerce son art de la tonnellerie. Hommage au chêne et à un savoir-faire ancestral, les fûts La Grange sont l’œuvre magistrale d’artisans tonneliers. Fabriqué à partir de merrain de chêne d’une grande finesse, fa­çonné et cerclé à la main, chaque fût est un écrin « cousu main » prêt à élever les vins des plus grands terroirs. La patience et le temps de l’artisan constituent un investissement de qualité pour transmettre cette empreinte d’excellence à la prestigieuse collection des fûts La Grange. L’Atelier est labellisé « Entreprise du patrimoine vivant ».

Les tonneliers de la manufacture tonnelière La Grange présenteront avec passion leur métier et les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un fût de chêne : façonnage des douelles (dolage, …

© Charlois / Christophe Deschanel