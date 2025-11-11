Découvrez le métier de torréfacteur Maison Bourbon by La Cafetière Châtellerault

Découvrez le métier de torréfacteur

La Maison Bourbon by La Cafetière, torréfaction artisanale située à Châtellerault, vous ouvre ses portes. Découvrez la torréfaction du café ainsi que les secrets de ce savoir-faire unique avec Pierre-Laurent JOLY, artisan torréfacteur.

Suite à la démonstration, vous aurez l’occasion de déguster le café fraîchement torréfié. À l’issue de la visite, vous repartirez avec un sachet de café torréfié spécialement pour vous. Et avec les fêtes qui approchent, c’est aussi l’occasion idéale de faire ou d’offrir un cadeau à vos proches. .

Maison Bourbon by La Cafetière 43 Rue Bourbon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

