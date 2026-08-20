Découvrez le mobilier liturgique remarquable de cette église, Église Saint-Martin, Poilhes

Informations pratiques

Découvrez le mobilier liturgique remarquable de cette église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martin

Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Martin (XIXᵉ siècle) en visite libre.

L’édifice abrite notamment :

Une chaire en bois sculpté

Des stalles finement travaillées, ornées de décors architecturés remarquables

Un lieu où se mêlent patrimoine religieux et savoir-faire artisanal.

Église Saint-Martin rue de la Poste, 34310 Poilhes Poilhes 34310 Hérault Occitanie 04 67 93 31 74 L’église Saint-Martin de Poilhes n’est pas la première église paroissiale du village. Les origines de la paroisse rurale de Poalerium Villa remontent à 450 après J.-C. C’est un prêtre, visiblement fortuné, nommé Othia, qui fait édifier à ses frais une basilique rurale en l’honneur des saints martyrs Vincent, Agnès et Eulalie, sur les pentes de l’ancien oppidum.

Près de neuf siècles plus tard, au XIVe siècle, l’église paroissiale, désormais placée sous le vocable de Saint-Martin, est mentionnée à plusieurs reprises dans les registres des papes d’Avignon. Très dégradé au début du XIXe siècle, l’édifice est abandonné puis utilisé comme carrière de pierre. Il n’en subsiste aujourd’hui qu’une partie de la nef et quelques sarcophages.

Une nouvelle église est alors construite au cœur du village. Bénie le jour de Pâques 1751 par le prêtre Jean-François Villebrun, elle remplace l’ancienne église, jugée trop éloignée du bourg et fréquemment exposée aux vols. À la Révolution, la paroisse perd son curé et, malgré une tentative de remplacement en 1793, l’église est fermée pendant plusieurs années. Vendue comme bien national, elle est transformée en grange.

Près de cinquante ans plus tard, grâce à un legs et à trois années de travaux d’agrandissement et de restauration, l’actuelle église Saint-Martin est inaugurée et bénie le 2 avril 1854. Elle demeure aujourd’hui un témoin de la longue histoire religieuse et patrimoniale de Poilhes.

Visite libre de l’église Saint-Martin

© Melkan Bassil