Découvrez le monde de la gestion des déchets Martinique Recyclage Ducos

Découvrez le monde de la gestion des déchets Lundi 24 novembre, 08h30

Début : 2025-11-24T13:30:00 – 2025-11-24T17:00:00

Fin : 2025-11-24T13:30:00 – 2025-11-24T17:00:00

La visite se déroulera en deux temps, un temps de découverte du fonctionnement de l’usine, des chaines de tri et tables de tri, de l’unité de recyclage du plâtre, puis d’un temps déchange avec des professionnelles : une opératrice de tri, une cheffe d’équipe et la personne en charge de la logistique et QSE.

Martinique Recyclage ZI de Petite Cocotte 97224 DUCOS Ducos 97224 Martinique Martinique

Visite du centre de tri et rencontre avec des professionnelles du secteur