Découvrez le Moulin Chef du Bois, Moulin à eau du Chef du Bois, Port-la-Forêt

Informations pratiques

Découvrez le Moulin Chef du Bois 19 et 20 septembre Moulin à eau du Chef du Bois Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Niché dans son écrin de verdure, ce vieux moulin à eau classé monument historique fonctionnait encore jusqu’en 1968.

Les visiteurs apprécieront le bruit de l’eau sur la roue à augets qui tourne sans discontinuer depuis 2016 et de découvrir grâce aux planchers restaurés (2018), la charpente (2010) et le pigeonnier.

Visite libre ou commentée, échanges avec la famille du meunier sur les projets à venir: restauration de la 2ème roue, production d’électricité, mise en place des mécanismes pour moudre à nouveau des céréales.

Danse autour du moulin – exposition de peinture, démonstration de tressage d’osier, animation musicale et autres surprises.

Et pour agrémenter la visite: crêpes, gâteau, cidre.

Moulin à eau du Chef du Bois Moulin Chef du Bois 29940 La Forêt-Fouesnant Port-la-Forêt 29940 Finistère Bretagne 0670460989 https://www.foret-fouesnant-tourisme.com/la-foret-fouesnant/le-patrimoine/le-moulin-chef-du-bois/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089958 La bâtisse du moulin Chef du bois daterait du 15e siècle et son usage de moulin est confirmé à partir de 1772, date gravée sur l’un des déversoirs.

Le moulin à eau est classé monument historique en 1939. Il est remarquable par ses tourelles en encorbellement et son appareil en pierre de taille.

Niché dans son écrin de verdure, ce vieux moulin à eau classé monument historique fonctionnait encore jusqu’en 1968.

moulin chef du bois