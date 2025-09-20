Découvrez le musée de Bressuire Musée de Bressuire Bressuire

Découvrez le musée de Bressuire Musée de Bressuire Bressuire samedi 20 septembre 2025.

Découvrez le musée de Bressuire 20 et 21 septembre Musée de Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans les anciens greniers à grains de la ville, le musée présente les découvertes archéologiques récentes et des œuvres d’art majoritairement produites dans le Bressuirais.

Le musée expose un riche ensemble de faïences et la première collection en France d’œuvres de Max et Paule Ingrand, parmi les plus grands verriers, vitraillistes et designers français du XXe siècle.

Visite guidée sur le patrimoine architectural à travers les collections du musée.

Jeu pour les familles sur l’évolution de l’architecture de la ville à travers le temps.

Musée de Bressuire 2 Place de l’Hotel de Ville, 79300 Bressuire, France Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549743224 https://www.agglo2b.fr/culture/musees/musee-de-bressuire https://www.facebook.com/p/Mus%C3%A9es-Bocage-Bressuirais-100083279653680/ Le Musée de Bressuire est installé dans les anciens greniers à grain de la ville. Il évoque l’histoire du territoire bressuirais au travers des découvertes archéologiques qui se sont succédées ces dernières années. D’autres aspects de la vie dans le bocage sont abordés à l’aide d’œuvres d’art majoritairement produites dans le Bressuirais (sculptures, peintures, orfèvrerie…). Centre-ville de Bressuire. Parking à proximité. Non accessible aux PMR.

Journées européennes du patrimoine 2025

© musée de Bressuire