Découvrez le musée de Sainte-Ménehould et son exposition 14-18 Musée d’Art et d’Histoire Sainte-Menehould

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Visitez librement les collections permanentes du musée, laissez-vous guider au second étage par son élégant escalier d’époque et découvrez l’exposition temporaire 14-18, une vie tranchée : une plongée sensible et intimiste dans les mémoires de la Grande Guerre.

Musée d’Art et d’Histoire 15 place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est 03 26 60 62 97 https://www.mmc-stemenehould.com/musee-d-art-et-d-histoire/ Situé dans l’ancien Hôtel de la Subdélégation de Champagne, hôtel particulier du XVIIIᵉ siècle inscrit au titre des Monuments historiques, le musée présente de nombreux objets évoquant l’histoire tumultueuse de la ville et de ses environs.

Il offre au visiteur une immersion dans l’ambiance d’une maison de collectionneur éclairé du XVIIIᵉ siècle. Présence d’un parking devant le musée et d’un ascenseur dans l’enceinte du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite.

© Musée d’art et d’histoire de Sainte – Ménehould