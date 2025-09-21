Découvrez le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie Colmar

Découvrez le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie Haut-Rhin

Gratuit ce dimanche uniquement

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’occasion de (re)découvrir librement ses collections riches et variées d’histoire naturelle, d’égyptologie et d’ethnographie.

Profitez de votre parcours pour découvrir l’exposition temporaire » Paleobotanica – Aux racines du vivant « . En s’appuyant sur son incroyable collection de paléontologie, le musée vous propose un nouveau voyage à travers les paysages du passé. Chacun des spécimens de l’exposition a été soigneusement sélectionné parmi les 18 600 roches et fossiles que compte le musée pour vous raconter l’histoire évolutive des plantes sur près de 2,7 milliards d’années.

Une plongée dans le passé pour découvrir comment les plantes ont transformé la planète, comment elles ont conquis la terre ferme pour se propulser toujours plus haut vers la lumière et toujours plus loin, à travers les continents.

Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie 11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33389238415 http://www.museumcolmar.org http://www.facebook.com/pages/Musee-d’Histoire-Naturelle-et-dEthnographie/156682891108219 Collections des Iles Marquises. Collection géologique de l’ère primaire, secondaire et quaternaire. Collections de tissus coptes du IIIe au IXe. Collections d’Égypte ancienne dont trois momies. 2.000 espèces d’oiseaux.

© Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar