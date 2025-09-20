Découvrez le Musée: La Cour des Potiers Musée de la Poterie Ferrière-la-Petite

Découvrez le Musée: La Cour des Potiers 20 et 21 septembre Musée de la Poterie Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le Musée « LaCour des Potiers avec une visite guidée :

son four bouteille, classé monument historique

ses collections de poteries et faïences des 18ème et 19ème siècles

sa boutique de vente de poteries contemporaines

ses animations de tournage et de cuisso raku

sa buvette

Musée de la Poterie 1 rue de la Mairie 59680 Ferrière la Petite Ferrière-la-Petite 59680 Nord Hauts-de-France 0327626960 https://www.lacourdespotiers.fr/ Réputée pour son artisanat de grès salé, dont la technique fut importée dans ce petit village avesnois en 1718 par Gilles Gibon (originaire de Bouffioux, près de Charleroi en Belgique), Ferrière-la-Petite vécut pendant plus de deux siècles à l’heure de la poterie. On y a d’ailleurs découvert des tessons de poteries mérovingiennes du VIème siècle.

Fondée en 1798 par le dernier seigneur Charles de Bousies, la célèbre faïencerie ferma ses portes en 1868. Entre ces deux dates la commune compta près de douze ateliers et jusqu’à deux cents potiers. Le dernier potier cessera son activité en 1957 date de la cuisson dans la dernière poterie encore en activité dans le village.

C’est, apparemment, la fin d’une activité plusieurs fois séculaire qui a fait la renommée et la richesse du village. Mais, en 1980, la Municipalité de Ferrière-la-Petite rachète les bâtiments de cette poterie Lambert (du nom de ses derniers propriétaires), qui renfermait dans ses locaux un four bouteille menaçant de finir en ruines.

Dans un premier temps, elle décide de sauver ce qui peut l’être : réfection de la toiture, restauration du four qui sera classé Monument Historique. Dès lors, une association , » Ferrière-la-Petite : terre, art et traditions « , entreprend de relancer une activité artisanale de poterie traditionnelle (grès salé) grâce à Yvon Petit (retraité ayant commencé à travailler dans la poterie Lambert à l’âge de 14 ans jusqu’à sa fermeture). Ensuite naît le projet de création d’un Musée autour du four-bouteille. Ce Musée trouve sa raison d’être dans la mesure où le village de Ferrière-la-Petite possède un passé riche dans le domaine du travail de la terre.

En 1994, ce musée est inauguré par Madame la Présidente du Conseil Régional. Parallèlement est créé un » Conservatoire des Arts et Techniques de la Terre » qui doit permettre, grâce au matériel qui s’y trouve d’accueillir des stages et des groupes ; il est inauguré la même année. Au bout de dix ans, l’action conjuguée de la Municipalité et d’une équipe de bénévoles a permis, non seulement le sauvetage, mais encore la réhabilitation totale de l’ensemble du corps de bâtiment. Il s’agissait alors de développer le site : d’abord en disposant d’un fonds de pièces muséographiques suffisamment important pour pouvoir refléter vraiment le riche passé de Ferrière-la-Petite (grès bleus et marron, faïences), ensuite en mettant sur pied des animations susceptibles d’attirer les écoles et les centres de loisirs. Cela a nécessité l’embauche de personnel, dont deux potiers (en tout, 6 personnes travaillent sur le site).

En 2001, le Musée-Poterie de Ferrière-la-Petite a accueilli plus de 6.000 visiteurs. Les activités proposées sont multiples, de la simple visite à la journée entière.

En 2003 : Fête du Feu puis en 2005, le Musée-Poterie organisait sa 1ère Fête de la Terre et a accueilli 12.000 visiteurs cette année là. Puis les dates se succèdent : En 2007 : 2e Fête de la Terre le 15 août, En 2009 : 3e Fête de la Terre le 15 août, En 2011 : 4e Fête de la Terre le 14 et 15 août, dernière fête de la Terre en 2013 et en 2018 : Tricentenaire de la poterie, en 2023 la fête de la Terre réunit plusieurs centaines de personnes. Le village est en milieu rural, dans un village pittoresque de l’Avesnois – il y plusieurs parking à proximité et le lieu dispose d’un accès aux personnes à mobilité réduite. Une visite virtuelle du musée est organisée pour les personne ne pouvant se déplacer dans le musée. Les visites sont accompagnées. Des démonstrations de tournage, modelage, émaillage et cuisson Raku sont également prévus.

