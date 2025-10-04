DÉCOUVREZ LE MYSTÈRE SOUTERRAIN DU GOUEIL DI HER ! Arbas

Arbas Haute-Garonne

2025-10-04

2025-10-04

2025-10-04

Après trois années de succès en surface, lors de randonnées qui ont permis de découvrir à certains d’entres vous, le massif karstique d’Arbas, ses entrées et l’histoire de ses explorations, nous vous proposons cette fois de percer le mystère de sa résurgence majeure le Goueil di Her.

Cette journée sera l’occasion de pénétrer ce porche par lequel s’écoule la majeure partie des eaux souterraines du massif.

Le massif d’Arbas représente un des plus importants réseaux spéléo en France avec plus de 100 km de galeries connectées sur un dénivelé de 1000m. Les eaux de ses rivières sortent en 2 points dont une s’appelle le Goueil di Her proche du village d’ARBAS. Pour cette exploration, nous formerons un petit groupe, limité à 8 à 10 personnes, afin de garantir sécurité et confort. Le club fournira tout le matériel technique nécessaire (baudriers et cordes) ainsi que l’assurance. 4 .

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

After three years of successful surface hikes that introduced some of you to the Arbas karstic massif, its entrances and the history of its explorations, this time we’re offering you the chance to unravel the mystery of its major resurgence: the Goueil di Her.

German :

Nach drei erfolgreichen Jahren an der Oberfläche bei Wanderungen, die einigen von Ihnen das Karstmassiv von Arbas, seine Eingänge und die Geschichte seiner Erkundungen näher gebracht haben, schlagen wir Ihnen dieses Mal vor, das Geheimnis seiner wichtigsten Quelle zu lüften: den Goueil di Her.

Italiano :

Dopo tre anni di successi in superficie, durante le escursioni che hanno permesso ad alcuni di voi di scoprire il massiccio carsico di Arbas, i suoi ingressi e la storia delle sue esplorazioni, questa volta vi invitiamo a svelare il mistero della sua grande risorgenza: il Goueil di Her.

Espanol :

Después de tres años de éxitos en la superficie, durante excursiones que han permitido a algunos de ustedes descubrir el macizo kárstico de Arbas, sus entradas y la historia de sus exploraciones, esta vez les invitamos a desentrañar el misterio de su mayor resurgimiento: el Goueil di Her.

