Découvrez le nouveau phénomène Manga AKARU Radio FM 43 Yssingeaux

Découvrez le nouveau phénomène Manga AKARU
Radio FM 43 11 rue Saint Antoine Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-18 10:00:00
fin : 2025-12-18 12:00:00
2025-12-18
Matthieu Badiou créateur d’Akaru sera en rencontre dédicace dans les locaux de la radio FM 43 de 10h à 12h ! Profitez de l’occasion pour le rencontrer, découvrir ou redécouvrir Akaru, l’univers Manga. Le manga est aussi une très bonne idée cadeau !
Radio FM 43 11 rue Saint Antoine Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 05 75
English :
Matthieu Badiou, creator of Akaru, will be at the FM 43 radio station from 10am to 12pm for a meeting and signing session! Take advantage of the opportunity to meet him and discover or rediscover Akaru and the Manga universe. Manga is also a great gift idea!
L’événement Découvrez le nouveau phénomène Manga AKARU Yssingeaux a été mis à jour le 2025-12-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire