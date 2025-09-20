Découvrez le nouveau site du musée à Maurepas Musée des beaux-arts de Rennes-Maurepas Rennes

Découvrez le nouveau site du musée à Maurepas Musée des beaux-arts de Rennes-Maurepas Rennes samedi 20 septembre 2025.

Découvrez le nouveau site du musée à Maurepas 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts de Rennes-Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des derniers jours de l’exposition Fantaisies au Musée des beaux-arts – Maurepas, venez découvrir le Musée et son architecture.

Au programme :

– En continu : découverte de jeux en autonomie

– 15h30 : Visite Architecture et matériaux

– 17h : Visite découverte de l’exposition Fantaisies

Musée des beaux-arts de Rennes-Maurepas Boulevard Emmanuel Mounier 35064 Rennes Rennes 35064 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne Station de métro Gros-Chêne

A l’occasion des derniers jours de l’exposition Fantaisies au Musée des beaux-arts – Maurepas, venez découvrir le Musée et son architecture.

@ville de Rennes