DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE DU MUSÉE DES AUGUSTINS MUSEE DES AUGUSTINS Toulouse

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE DU MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSEE DES AUGUSTINS A l’angle de la rue Alsace-Lorraine Toulouse Haute-Garonne

Le musée des Augustins vous rouvre ses portes ! Nouvelle entrée, nouvelle présentation des oeuvres, nouvelle boutique… le musée des beaux arts de Toulouse se réinvente et se réenchante !

Venez découvrir un musée des Augustins transformé après plus de six ans d’une importante campagne de travaux. Accès et circulations offrant de meilleures conditions d’accueil, refonte du parcours de visite des collections, nouvelle scénographie… le musée et ses usages ont été repensés dans leur globalité révélant à la fois l’histoire de ce lieu emblématique de Toulouse et l’incroyable collection présentée dans une volonté d’accessibilité, d’ouverture et de découverte.

Le musée ouvre progressivement ses espaces. (L’église et les salles gothiques restent fermées). Dès le 19 décembre, profitez d’un parcours unique et fluide pour explorer les salons de peinture, la salle romane et découvrir la toute nouvelle boutique-librairie-café. Pour vos idées cadeaux, l’offre est large (carterie, affiches, collection frappée du logo du musée, cosmétiques, librairie, etc.)

Des nouveautés ! Pour éveiller votre curiosité et vous inciter à inscrire une prochaine visite sur votre agenda, les équipes du musée ont déployé, dans le petit salon de peinture, une programmation articulée autour d’un thème général qui sera renouvelé chaque année. La thématique du ciel s’est imposée pour la réouverture. Elle se prête à d’infinies déclinaisons tout en mêlant différents médias et formes d’expression artistiques.

Toute la programmation visites guidées, ateliers, activités pour enfants est à découvrir sur le site du musée et sur la billetterie en ligne, les réservations sont ouvertes ! .

The Musée des Augustins reopens its doors! New entrance, new presentation of works, new store… Toulouse’s fine arts museum is reinventing itself and re-enchanting itself!

