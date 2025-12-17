Découvrez le padel initiation Salle Soule padel Mauléon-Licharre

Découvrez le padel initiation

Salle Soule padel 11 rue Jeanne d’Arc Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Nous vous proposons de découvrir le padel à Mauléon.

Un prof de padel, spécialement booké pour l’occasion, sera présent. Si vous voulez découvrir ce sport et avoir quelques bases avant de réserver une partie, c’est le moment. Cafés et bières pour l’avant et l’après initiation vous seront proposés. Nous vous attendons le plus nombreux possible. Si vous êtes intéressé-e-s, merci de vous inscrire. Le nombre de place est limité. .

Salle Soule padel 11 rue Jeanne d’Arc Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine soulepadel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découvrez le padel initiation

L’événement Découvrez le padel initiation Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Pays Basque