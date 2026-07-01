Découvrez le parc de la Rochefoucauld, Espace Naturel Sensible, Parc de la Rochefoucauld, Estissac

Informations pratiques

Découvrez le parc de la Rochefoucauld, Espace Naturel Sensible Samedi 19 septembre, 10h00 Parc de la Rochefoucauld Aube

Limité à 20 personnes. Inscription par SMS uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez la faune, la flore et l’histoire de cet Espace Naturel Sensible rarement ouvert au public lors d’une visite commentée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne.

Parc de la Rochefoucauld Rue de la République, 10190 Estissac Estissac 10190 Thuisy Aube Grand Est 06 30 34 44 72 [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 34 44 72 »}] Héritier du parc d’un ancien château aujourd’hui disparu, ce bois abrite aujourd’hui une biodiversité exceptionnelle. Classé Espace Naturel Sensible (ENS), le site est aujourd’hui géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne. Parking de la maison médicale. Le site n’est pour l’instant pas ouvert au public.

Découvrez la faune, la flore et l’histoire de cet Espace Naturel Sensible rarement ouvert au public lors d’une visite commentée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne.

© Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne