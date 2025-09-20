Découvrez le Parc de la Roseraie Parc de la Roseraie Schiltigheim

À la découverte d’une roseraie patrimoniale 20 et 21 septembre Parc de la Roseraie Bas-Rhin

Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Au cours de visites guidées, l’histoire du site, la découverte des différentes espèces de rosiers, ainsi que des conseils de taille, de plantation et d’entretien vous seront dévoilés par les membres de l’association Les Amis des Roses.

Parc de la Roseraie Rue Contades 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est https://www.ville-schiltigheim.fr/ Découvrez la Roseraie, créée en 1926 par un petit groupe de cheminots et d’artisans amoureux de roses.

Visites proposées par l’association Les Amis des Roses de Schiltigheim.

© Ville de Schiltigheim