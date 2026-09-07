Découvrez le parcours du bois-énergie, chaufferie biomasse de Saint-Julien, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · chaufferie biomasse de Saint-Julien · Saint-Chamond
Informations pratiques
Découvrez le parcours du bois-énergie Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 chaufferie biomasse de Saint-Julien Loire
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
La Ville de Saint-Chamond et Dalkia vous ouvrent exceptionnellement les portes de la chaufferie biomasse de Saint-Julien, un maillon essentiel de notre transition écologique.
Venez découvrir comment une ressource naturelle, locale et renouvelable — le bois-énergie — transforme le quotidien de notre territoire en chauffant durablement plus de 5 150 logements pour 51 GWh permettant d’éviter 5 831tCO2 évité par an !
Une démonstration concrète d’un modèle énergétique vertueux, durable et ancré dans son territoire.
chaufferie biomasse de Saint-Julien 10 Rue de la Réclusière, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Saint-Chamond et Dalkia vous ouvrent exceptionnellement les portes de la chaufferie biomasse de Saint-Julien, un maillon essentiel de notre une —…
©Olivier_Guerin
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