Découvrez le parcours du bois-énergie, chaufferie biomasse de Saint-Julien, Saint-Chamond

Informations pratiques

Découvrez le parcours du bois-énergie Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 chaufferie biomasse de Saint-Julien Loire

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La Ville de Saint-Chamond et Dalkia vous ouvrent exceptionnellement les portes de la chaufferie biomasse de Saint-Julien, un maillon essentiel de notre transition écologique.

Venez découvrir comment une ressource naturelle, locale et renouvelable — le bois-énergie — transforme le quotidien de notre territoire en chauffant durablement plus de 5 150 logements pour 51 GWh permettant d’éviter 5 831tCO2 évité par an !

Une démonstration concrète d’un modèle énergétique vertueux, durable et ancré dans son territoire.

chaufferie biomasse de Saint-Julien 10 Rue de la Réclusière, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Saint-Chamond et Dalkia vous ouvrent exceptionnellement les portes de la chaufferie biomasse de Saint-Julien, un maillon essentiel de notre une —…

©Olivier_Guerin