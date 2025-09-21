Découvrez le patrimoine ardennais au XXe siècle Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole Revin

Durée de la visite : 1h

Plongez dans l’histoire locale au musée du Vieux Revin, aussi appelé la Maison espagnole !

Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole 2 rue Victor Hugo, 08500 Revin Revin 08500 Ardennes Grand Est 03 24 42 13 73 http://www.ville-revin.fr Fleuron du patrimoine revinois, la Maison espagnole est l’une des plus anciennes demeures de la ville, datant du XVIe siècle. Reposant sur un soubassement de pierre, ses murs en torchis et en briques s’ornent de colombages et d’encorbellements. Tout laisse à penser qu’elle fut l’habitation d’un marchand aisé.

Quant à l’origine de son appellation, il s’agit sans doute d’un souvenir de l’occupation espagnole que subit Revin, dont la neutralité fut maintes fois violée, tant par les troupes du royaume de France que par celles de l’Empire.

Cette maison abrite un musée d’histoire locale et ardennaise. Vous pourrez y découvrir une exposition permanente sur l’intérieur revinois du début du XXe siècle et sur la fonderie, ainsi qu’une exposition annuelle à thématique locale.

Cet édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1990.

