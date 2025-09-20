Découvrez le patrimoine de ce hameau aux côtés des « Amis de Cauduro » Hameau de Cauduro Babeau-Bouldoux

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, l’association « Les amis de Cauduro » vous propose de découvrir en visites libres les expositions : « La saga Cauduro » et « 50 ans, 50 souvenirs d’il y a 50 ans ! » ainsi que le musée du mouton.

Le dimanche, c’est la « Fête du pain » avec le partage du pain dès 12h30, suivi d’un pique-nique champêtre tiré du sac, avec apéritif offert !

Association « Les amis de Cauduro »

Téléphone : 06 03 36 53 95

E-mail : mailto:amisdecauduro@aol.framisdecauduro@aol.fr

Site web : https://hameaudecauduro.com/

Hameau de Cauduro Cauduro, 34360 Babeau-Bouldoux Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:amisdecauduro@aol.fr »}, {« link »: « https://hameaudecauduro.com »}] Situé à 502 mètres d’altitude, ce petit groupe de maisons est construit sur une arête de calcaire. Le hameau existait déjà au XVIe siècle, comme en témoigne un acte de mariage datant de 1630. La chapelle et le four à pain de cette époque ont été réhabilités par la commune avec l’aide des « Amis de Cauduro ». On y trouve également un calvaire placé dans une niche en pierre et un puits datant de 1723.

Les propriétaires actuels, Michèle et Philippe Devisme, ont acheté leur première maison à Cauduro en 1970 : 4 murs remplis de ronces et de gravats… qui sont devenus leur maison familiale (sans électricité ni eau). Au fil des ans, ils ont rassemblé et consolidé les 4/5 du hameau, restaurant ruine par ruine. L’électricité est arrivée en 1976 et l’eau courante en 1986.

Lors de recherches généalogiques récentes, ils ont découvert que la branche maternelle de Michèle avait vécu sans discontinuer à Cauduro, au moins depuis 1590 jusqu’à 1840… Parmi les maisons qu’ils ont restaurées, plusieurs ont donc été occupées par ses ancêtres ! D179 en direction de Saint-Pons.

