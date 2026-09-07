Découvrez le patrimoine de Sochaux Sochaux
dimanche 11 octobre 2026 · Sochaux
Informations pratiques
Sochaux
Découvrez le patrimoine de Sochaux
Sochaux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Le temps d’une visite, explorez les trésors architecturaux et culturels de Sochaux : la Maison du prince, le temple, le théâtre de la Maison des Arts et Loisirs, ainsi que ses écoles, et plongez dans l’histoire et l’âme de la ville.
Lieu de rendez-vous à déterminer. Pour plus d’informations, contactez le numéro renseigné. .
Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Découvrez le patrimoine de Sochaux
L’événement Découvrez le patrimoine de Sochaux Sochaux a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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