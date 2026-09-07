Informations pratiques

Sochaux

Découvrez le patrimoine de Sochaux

Sochaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le temps d’une visite, explorez les trésors architecturaux et culturels de Sochaux : la Maison du prince, le temple, le théâtre de la Maison des Arts et Loisirs, ainsi que ses écoles, et plongez dans l’histoire et l’âme de la ville.

Lieu de rendez-vous à déterminer. Pour plus d’informations, contactez le numéro renseigné. .

Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Découvrez le patrimoine de Sochaux

L’événement Découvrez le patrimoine de Sochaux Sochaux a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD