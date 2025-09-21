Découvrez le patrimoine de Souilhe ! Mairie de Souilhe Souilhe

Découvrez le patrimoine de Souilhe ! Dimanche 21 septembre, 10h00 Mairie de Souilhe Aude

Gratuit.

Quatrième participation du village de Souilhe aux journées européennes du patrimoine.

Toujours à l’honneur cette année, le château de Souilhe ouvrira exceptionnellement au public et les curieux pourront découvrir en 2025 une des tours de cette bâtisse du XIIIème siècle en plus du salon principal et de la cave. Les visiteurs seront accueillis par les propriétaires du lieu qui retraceront l’histoire de cette demeure lors de visites commentées animées tout au long de la journée.

En 2025, un nouveau sujet à l’honneur avec la découverte du monument aux morts du village. Des bénévoles présenteront également son histoire : de sa construction à la signification des décors hommages aux défunts.

L’église Saint-Saturnin à proximité immédiate sera ouverte pour l’occasion.

Sur la place centrale du village : exposition de tracteurs et outils agricoles.

Les sites mis à l’honneur lors des éditions précédentes seront également accessibles au public en accès libre grâce à des panneaux d’information permanents installés sur chacun des sites : Table d’orientation sur la bataille de Souilhe, Notre Dame des champs, fontaine (3 sources d’eau naturelles), ancienne école communale, pressoir, anciennes auges… Près de 10 sites à découvrir à pied !

Un livret regroupant les informations historiques sur le château et le monument aux morts sera remis gratuitement aux visiteurs.

Des friandises viendront récompenser les enfants qui trouveront les réponses aux énigmes posées dans le parcours ludique accessible via des QR Codes sur place.

Le chemin de photos en extérieur inauguré en 2023 sur le thème « Souilhe d’hier et d’aujourd’hui » vous permettra de découvrir d’autres faces de ce petit village du Nord-Ouest Audois avec notamment de très anciennes photos inédites restaurées et des prises de vue aériennes prises par un pilote amateur membre du groupe de valorisation du patrimoine.

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette belle journée de découvertes !

Mairie de Souilhe Place des marronniers, 11400 Souilhe Souilhe 11400 Aude Occitanie 04 68 60 04 10 https://www.souilhe.fr/ Parking voitures.

© Charman Richard