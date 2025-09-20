Découvrez le patrimoine d’un village grâce à un parcours audioguidé Fontaines & lavoirs Maizières

Visite libre, application Wivisites gratuite. Il n’y a pas d’horaire pour la visite du village. L’église est ouverte de 9 h à 18 h. Point de départ : mairie de Maizières-lès-Joinville.

De la fontaine de la Grande Rue à l’Escargotière, en passant par les ruelles chargées d’histoire, un parcours libre et accessible vous invite à explorer Maizières-lès-Joinville à votre rythme, au fil d’un patrimoine local aussi discret que remarquable.

Perchée entre les vallées de la Blaise et de la Marne, la commune de Maizières-lès-Joinville, habitée dès l'époque mérovingienne comme en témoigne la présence d'une ancienne nécropole, conserve les traces de son passé médiéval et religieux.

Dès le XIe siècle, Maizières apparaît dans les écrits. Elle appartenait à des seigneurs tels que Hugues de Maizières, qui fut témoin en 1137 de la donation de Ruetz aux Templiers. Dès le XVIIe siècle, Maizières dépendra d’une seigneurie laïque, gérée par la famille Perrin des Almons. Cette famille occupera l’ancien château fort, remanié au XIXe siècle, et qui subsiste à ce jour.

Mais l’histoire du village s’écrit aussi à travers l’eau. Maizières-lès-Joinville est un village de sources : pas moins de cinq fontaines et deux lavoirs, tous construits à la fin du XIXe siècle dans les fonderies locales, jalonnent le parcours. Ces ouvrages, autrefois essentiels à la vie quotidienne, sont encore alimentés par plusieurs sources qui proviennent de poches d’eau entre des couches de terrain argileux. Ils offrent aujourd’hui un témoignage authentique de la vie d’autrefois.

Le patrimoine religieux n’est pas en reste : l’église paroissiale dédiée à Saint-Martin, bel édifice du XVIIIe siècle, se distingue par sa nef plafonnée, son chœur couvert de voûtes d’arêtes, et surtout par son clocher-porche pourvu d’un dôme polygonal coiffé d’un lanterneau.

