Découvrez le patrimoine d’une ville, sa fonte d’art et son histoire Bureau d’Information Touristique Saint-Dizier

Découvrez le patrimoine d’une ville, sa fonte d’art et son histoire Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Bureau d’Information Touristique Haute-Marne

Environs 3km de marche à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

(Re)découvrez le cœur historique de Saint-Dizier lors d’une balade commentée mêlant patrimoine ancien et contemporain.

Fondée au XIIIe siècle par Gui II de Dampierre, la ville conserve des traces d’occupation dès l’Antiquité et l’époque mérovingienne.

La visite mettra en lumière des œuvres emblématiques, comme celles d’Hector Guimard ou les fontaines Wallace. Elle évoquera aussi les Halles modernes et l’évolution architecturale de la ville.

Départ au bureau d’information touristique de Saint-Dizier.

Bureau d'Information Touristique 12 rue Emile Giros, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03.25.05.31.84 http://www.lacduder.com https://www.instagram.com/lacduderenchampagne/?hl=fr;https://www.facebook.com/LeLacduDer;https://fr.linkedin.com/company/office-de-tourisme-du-lac-du-der

Ancienne place forte royale jusqu’en 1766, elle est marquée par le siège de 1544 et un incendie en 1775. Saint-Dizier renaît grâce à l’essor de la fonte d’art au XIXe siècle, savoir-faire encore vivant aujourd’hui.

Avec le développement progressif de la métallurgie, cette ancienne place forte marquée par de nombreux événements historiques s’est peu à peu transformée en cité industrielle. Elle incarne aujourd’hui un témoignage précieux de l’évolution de la fonte d’art, depuis son essor au XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Afin d’en découvrir plus sur l’histoire de cette ville, et de la destination Lac du Der en Champagne, le Bureau d’Information Touristique de Saint-Dizier vous accueille toute l’année pour vous permettre d’explorer son territoire, ses richesses patrimoniales et ses atouts touristiques. Présence de parkings à proximité, accès PMR

© Pascal Philippe