Découvrez le patrimoine et l’histoire de la cité des forgerons Hôtel de Ville Commentry vendredi 19 septembre 2025.

Renseignement : 0470083330

Témoignages du passé commentryen

La Commune de Commentry l’a bien compris : le patrimoine culturel est l’identité de nos régions et de nos communes. Il est le symbole de notre culture et de nos valeurs. Le patrimoine commentryen issu pour partie de son passé minier et de ses illustres personnalités offre aux amoureux d’histoire, de balades, et de belles pierres autant de trésors qu’il faut valoriser, protéger, conserver et transmettre aux générations futures.

Commentry a toujours accordé de l’importance à l’art et à l’histoire. À travers son parcours du patrimoine, sa salle du patrimoine Émile Mâle, ses visites guidées de l’hôtel de Ville, la Commune permet autant que faire se peut à ses lieux patrimoniaux, ses oeuvres et objets d’art d’être découverts ou redécouverts par le plus grand nombre.

Détail complet sur www.commentry.fr

Circuit téléchargeable gratuitement dans le kiosque du Site

Hôtel de Ville place du 14 Juillet 03600 Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470083330 https://www.commentry.fr/ [{« link »: « https://www.commentry.fr/ma-ville/decouvrir-commentry/histoire-patrimoine/patrimoine/ »}, {« link »: « https://www.commentry.fr/ma-ville/vie-municipale/les-publications/ »}] L’Hôtel de ville de Commentry : érigé à partir de 1893 sous la direction de l’architecte Ulysse Gravigny, il est édifié à la place de l’ancienne halle aux grains. La Mairie abrite de nombreuses œuvres d’art.

Visites commentées possibles lors des journées du patrimoine et à la demande. Parkings et place de stationnement gratuits à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

©Catherine Senotier – Ville de Commentry