Découvrez le patrimoine et l’histoire du Pays d’Épinal, La Glucoserie, Épinal
samedi 19 septembre 2026 · La Glucoserie · Épinal
Informations pratiques
Découvrez le patrimoine et l’histoire du Pays d’Épinal 19 et 20 septembre La Glucoserie Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Glucoserie vous ouvrira ses portes pour une visite ludique et interactive. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire du Pays d’Épinal : vous découvrirez l’exposition permanente, ainsi que la nouvelle exposition temporaire consacrée aux fermes rurales du Pays d’Epinal
La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 06 30 14 33 49 https://laglucoserie.fr/ Point d’accueil et de rencontre pour les habitants et les visiteurs, support pédagogique pour les jeunes, la Glucoserie, ou Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), mise sur l’innovation et les nouvelles technologies, en particulier l’utilisation de supports vidéo, de technologies de réalité virtuelle, ou encore de projections mashup.
La Glucoserie est également un lieu de ressources et de débat pour la population, propice à la présentation de l’histoire, mais aussi à celle des projets d’aménagement contemporains. Créée en articulation avec les autres équipements culturels de la ville, elle contribue à enrichir l’offre culturelle du territoire.
La Glucoserie vous ouvrira ses portes pour une visite ludique et interactive. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire du Pays d’Épinal : vous découvrirez l’exposition permanente, ainsi…
© Le Pays d’Épinal
À voir aussi à Epinal (Vosges)
- Prendre en main Limédia 48 rue Saint-Michel Épinal 10 septembre 2026
- MUR#51 LADY M VERNISSAGE LA PLOMBERIE Épinal 11 septembre 2026
- Billie Melody, Cinés Palace, Épinal 11 septembre 2026
- Festival Fulldome APLF #5, Planétarium d’Épinal, Épinal 11 septembre 2026
- Les Folles Journées du vélo PLACE DE L’ATRE Épinal 12 septembre 2026