Découvrez le patrimoine et l’histoire du Pays d’Épinal La Glucoserie Épinal

Découvrez le patrimoine et l’histoire du Pays d’Épinal La Glucoserie Épinal vendredi 19 septembre 2025.

Découvrez le patrimoine et l’histoire du Pays d’Épinal 19 – 21 septembre La Glucoserie Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Glucoserie vous ouvrira ses portes pour une visite ludique et interactive. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire du Pays d’Épinal : vous découvrirez l’exposition permanente, ainsi que la nouvelle exposition temporaire consacrée à la vie des civils, pendant la Grande Guerre.

La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 06 30 14 33 49 https://laglucoserie.fr/ Point d’accueil et de rencontre pour les habitants et les visiteurs, support pédagogique pour les jeunes, la Glucoserie, ou Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), mise sur l’innovation et les nouvelles technologies, en particulier l’utilisation de supports vidéo, de technologies de réalité virtuelle, ou encore de projections mashup.

La Glucoserie est également un lieu de ressources et de débat pour la population, propice à la présentation de l’histoire, mais aussi à celle des projets d’aménagement contemporains. Créée en articulation avec les autres équipements culturels de la ville, elle contribue à enrichir l’offre culturelle du territoire.

La Glucoserie vous ouvrira ses portes pour une visite ludique et interactive. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire du Pays d’Épinal : vous découvrirez l’exposition permanente ainsi à…

© Le Pays d’Épinal