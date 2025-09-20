Découvrez le patrimoine funéraire du cimetière d’Aubervilliers avec Mementour Cimetière d’Aubervilliers Aubervilliers

Découvrez le patrimoine funéraire du cimetière d’Aubervilliers avec Mementour Samedi 20 septembre, 10h00 Cimetière d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Découverte du patrimoine funéraire d’Aubervilliers

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez participer à un parcours guidé dans le cimetière d’Aubervilliers par l’un des créateurs du projet Mementour. Une application qui met en valeur le patrimoine funéraire des cimetières (personnalités locales, sépultures remarquables, mémoire de la ville…).

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’innovation « Quartiers métropolitains d’innovation » de la Métropole du Grand Paris, dont la Ville d’Aubervilliers est lauréate

Samedi – 10h

Visite gratuite sur inscription : direction.environnement@mairie-aubervilliers.fr

Cimetière d'Aubervilliers Avenue du cimetière 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France

