Découvrez le Pôle d’expertise et de production d’ARMOR-IIMAK La Chevrolière ! ARMOR-IIMAK La Chevrolière Tréjet

Découvrez le Pôle d’expertise et de production d’ARMOR-IIMAK La Chevrolière ! Mardi 18 novembre, 08h30 ARMOR-IIMAK La Chevrolière Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18T08:30:00 – 2025-11-18T17:30:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00 – 2025-11-18T17:30:00

Le Pôle d’expertise et de production de La Chevrolière est le principal site industriel français d’ARMOR-IIMAK, au sud de Nantes.

Fort de ses 600 collaborateurs, le Pôle maîtrise l’ensemble de la chaîne de production, de la conception à la fabrication, en passant par la logistique, des films encrés destinés à la technologie Transfert Thermique pour l’impression d’étiquettes et de films d’emballages.

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, découvrez en exclusivité notre usine 4.0, à la pointe de la technologie, nos ateliers de fabrication, nos métiers, notre politique sociale et territoriale engagée ainsi que le quotidien des femmes et des hommes qui font la richesse de notre site.

Lors de votre venue, nous vous proposerons également un jeu collaboratif autour de la sécurité sur notre site de production.

Dans le cadre de cet événement, nous ouvrons nos portes aux groupes scolaires uniquement (classes avec leurs professeurs).

Nous vous attendons nombreux !

ARMOR-IIMAK La Chevrolière 7 rue Pélissière Tréjet 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire communication_pole@armor-group.com

Partez à la découverte des secrets de fabrication des rubans de Transfert Thermique ! Semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution

© ARMOR-IIMAK / Pix Machines